Les Olympiques de la Ligue 1 connaissent quelques soucis. Au lendemain de la défaite de l'OM sur la pelouse de Middlesbrough (3-0), les collègues lyonnais ont fait pire, ce samedi, à Tilburg. Peter Bosz et ses joueurs ont été battus 5-0 par leurs adversaires néerlandais de Willem II, à l'issue d'un nouveau match de préparation estival des Gones.

Dimanche contre Feyenoord

Au coup d'envoi, les Lyonnais s'étaient pourtant présentés avec une formation, certes mixte, mais dans laquelle on trouvait notamment des habitués du niveau professionnel comme Da Silva, Boateng, Aouar, Faivre, Kadewere ou encore Cherki.



Malgré cela, le gardien Pollersbeck a cédé devant Heerkens (21e), Hornkamp (23e, 31e), Bokila (48e) et Doodeman (60e). Dimanche, l'OL a rendez-vous avec Feyenoord Rotterdam, finaliste de la dernière finale de Ligue Europa Conférence.