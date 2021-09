Amical : L'OM, avec Harit, dispose de Nîmes

L'Olympique de Marseille affrontait Nîmes vendredi en amical, à la Commanderie. Les Olympiens l'ont emporté 4-1 lors de cette rencontre divisée en trois tiers-temps de 30 minutes, évidemment disputée sans les internationaux. Ce sont les visiteurs qui ont ouvert le score par Aribi (18eme), mais Pape Gueye a égalisé juste avant la première coupure (1-1, 29eme) d'un bel enchaînement contrôle de la poitrine et volée en pleine lucarne. C'est lors de l'ultime période que les Marseillais ont forcé la décision, grâce à Luis Henrique (2-1, 71eme), Targhalline (3-1, 81eme) et enfin Leonardo Balerdi buteur dans les derniers instants pour le 4-1. A souligner enfin que Bamba Dieng a raté un penalty, alors que le score était encore de 1-1 dans le deuxième tiers. Amine Harit, à peine engagé dans les rangs de l'Olympique de Marseille , a déjà participé à cette rencontre, remplaçant Dimitri Payet en cours de match. "Je ressens énormément de fierté, avait déclaré l'ancien Nantais vendredi matin, pour ses premiers mots (pour le site du club phocéen). Je pense que n'importe quel joueur rêverait un jour de porter les couleurs de l'OM. On sait la ferveur qu'il y a, c'est un honneur pour moi de pouvoir revêtir ce maillot."