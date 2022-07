Amical : L'OL s'incline...puis s'impose face au Dynamo Kiev

El Arouch s'offre son premier but en professionnel



Fortunes diverses pour l'OL ce mardi soir.. Lors de la première opposition, de nombreux jeunes éléments ont été alignés, encadrés par quelques joueurs d'expériences comme Rémy Riou, Léo Dubois, Lucas Paqueta et Tino Kadewere. Moins en forme sur le plan physique, Lyon a rapidement concédé un penalty après une faute de Riou mais le ballon a échoué sa course sur le poteau (18ème). Par la suite, Kiev, qui a repris sa préparation depuis plusieurs semaines, a appuyé sur l'accélérateur et a su faire la différence grâce aux réalisations d'Antyukh (28ème), puis Supryaga (58ème).Complice avec Paqueta, le jeune Mohamed El Arouch (18 ans) s'est montré à son avantage en réduisant le score à 2-1 d'une frappe en lucarne à l'entrée de la surface (60ème) avec son premier but en professionnel. Toutefois, Lyon a de nouveau craquer en concédant le but de Voloshyn en fin de rencontre (1-3, 86ème). ", a notamment valorisé El Arouch, dans des propos retranscrits par L'Equipe.Le second match a été bien mieux appréhendé par l'OL qui a pu s'appuyer sur les titularisations de Faivre, Tetê, Toko-Ekambi et Lacazette. Sur le terrain, si le score a été nul et vierge à la pause, une accélération est survenue lors du second acte. Opportuniste pour reprendre un ballon repoussé par le portier adverse, Lukeba a ouvert le score (53ème). Quelques minutes plus tard (66ème). Prochain amical, samedi face à Anderlecht.