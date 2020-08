Amical : Le PSG, très remanié, fait le minimum

Habitué à dérouler en matches amicaux depuis le début de sa préparation, le PSG a été beaucoup moins souverain ce mercredi lors de l’opposition contre Sochaux. Face à cette formation de Ligue 2, l’équipe de la capitale a livré une copie assez pâle. La différence au tableau d’affichage ne s’est faite que sur un coup du sort et il y avait trop peu de raisons de s’enthousiasmer pour les téléspectateurs ayant assisté à ce match.



Paris n’a pas eu son rendement habituel, et l’absence de ses habituels titulaires n’est certainement pas la seule explication. Les Franciliens ont évolué avec leurs remplaçants, voire même avec leurs jeunes pousses puisque Thomas Tuchel a lancé plusieurs éléments des U17 lors des ultimes minutes de la partie. Cela étant, il y avait matière à faire mieux, contre une équipe des Lionceaux globalement spectatrice durant les 80 minutes de jeu et au réservoir de talents nettement moins fourni.

Un PSG petit bras

Le seul à avoir trouvé le chemin des filets dans cette rencontre c’est Eric Maxime Choupo-Moting. A la 15e minute, l’attaquant camerounais a intercepté un dégagement raté du portier doubiste. Il s’en est donné à cœur joie pour ouvrir le score. Fautif sur le coup, Maxence Prevot s’est ensuite rattrapé en repoussant un pénalty de Leandro Paredes (28e). Il s’agissait quasiment du dernier temps fort de cette rencontre, laquelle ne restera clairement pas dans les annales.



L’entraineur parisien espérait que ce match puisse servir à certains de ses protégés pour se montrer et compliquer ses choix pour le onze à aligner face à l’Atalanta. Il n’en a rien été. Personne n’a bousculé la hiérarchie. Au final, les principaux enseignements sont arrivés avant le coup d’envoi, avec des nouvelles (peu rassurantes) concernant l’état de santé de Marco Verratti et de Kylian Mbappé. A présent, cap sur le Portugal pour les Franciliens. La préparation du quart de C1 est lancée.