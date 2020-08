Amical : Le match entre l'OM et Montpellier a été annulé

Communiqué officiel : annulation du match #OMMHSC

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 4, 2020

L'annonce avait de quoi laisser la tenue du match en suspens. Hier soir, Montpellier a entamé des démarches pour limiter ou annuler sa venue au Vélodrome dans le cadre de la rencontre amicale contre l'OM. La raison ? Le MHSC suspecte un cas positif au Covid-19 au sein de son groupe professionnel. Dès l'annonce de cette nouvelle dans l'Hérault, des précautions ont été prises et les joueurs ont été séparés en petits groupes. Une réunion était prévue ce matin afin de faire le point sur la tenue ou non du match.Après réflexion, les directions de l'Olympique de Marseille et de Montpellier ont préféré annuler la rencontre prévue ce mercredi à 20h30 afin de limiter tout risque de contamination. D'autant que le MHSC a joué il y a une semaine à Divonne-les-Bains contre Strasbourg (1-2) où cinq cas positifs ont été décelés. L'OM indique que les supporters ayant déjà acheté leurs billets pour le match seront intégralement remboursés.