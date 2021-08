🌟 Nos Olympiens terminent la préparation sur une victoire. Place à la 1ère journée de ce qui a mis Unai Emery hors de lui. Pour s’être emporté, l’ancien coach du PSG a dû finir la rencontre dans les tribunes.



Payet n’a pas été le seul Marseillais à trouver le chemin des filets dans ce second acte. Ce fut aussi le cas de Balerdi (49eme) et de Cengiz Under (55eme), mais les réalisations de ces deux-là ont été refusées pour cause de hors-jeu. A 2-0, avec la fatigue et les nombreux changements effectués, la pression marseillaise s’est fait un peu moins soutenue vers la fin et c’est ce qui a permis au Sous-Marin Jaune de sauver l’honneur vers la fin par l’intermédiaire d’Alberto Moreno (88eme).



Après cette belle victoire, les Marseillais ont eu la bonne idée d’aller communier avec leurs supporters et les remercier pour leur soutien. Une scène agréable qu’on n’avait plus vue depuis de très longs mois. Et il y a fort à parier qu’elle va se répéter souvent cette saison, au vu des belles promesses qu’affiche cette équipe.