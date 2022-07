Amical : Avant la Ligue des Champions, Monaco chute face à Southampton

Nos Monégasques s'inclinent dans ce dernier match de préparation.

On se retrouve mardi soir au Stade Louis-II pour le début de la saison face au PSV



Monaco ne s'est pas rassuré, ce mercredi soir. Pour son ultime match de préparation, la formation de Philippe Clement. Une seconde défaite consécutive après celle subie à Porto, samedi (2-1), qui intervient à quelques jours du troisième tour préliminaire aller de Ligue des Champions, prévu mardi prochain à Louis-II face au PSV Eindhoven. Pourtant, le technicien avait aligné ce qui ressemblait à une probable équipe type avec notamment les présences de Takumi Minamino, Aleksandr Golovin et Wissam Ben Yedder devant.C'est d'ailleurs le Russe, peu avant la pause, qui a ouvert le score en faveur du club princier d'une volée après un service de Minamino (0-1, 39ème). Plutôt convaincant lors d'un premier acte rythmé, Monaco a craqué au retour des vestiaires dans une seconde période dominée outrageusement par les Saints. Opportuniste, Adam Armstrong envoya le ballon au fond des filets d'Alexander Nübel d'abord (1-1, 52ème). Les entrées en jeu combinées d'Embolo, Jean Lucas et Jakobs ne changèrent rien à la physionomie générale car le récent entrant Stuart Armstrong doubla la mise d'un tir en pivot (2-1, 73ème) ; avant que James Ward-Prowse, à l'entrée de la surface, n'achève Monaco (3-1, 88ème). L'AS Monaco devra afficher plus de régularité dès mardi face au PSV Eindhoven,