Alvaro Gonzalez et l’OM vers un clash ?

L’OM cherche à dégraisser son effectif en cette période de mercato. Le principal joueur à être poussé vers la sortie c’est Alvaro Gonzalez. Le défenseur espagnol ne fait plus partie des plans de Jorge Sampaoli et les responsables olympiens font tout pour le transférer. D'après Foot Mercato, ils se sont même entendus avec les Girondins de Bordeaux dans cette optique.

Tout était prêt en vue d’un deal, sauf l’accord d’un joueur. L’intéressé s’est en effet opposé à un engagement avec les Marine et Blanc. Un refus qui n’arrange guère ses supérieurs, surtout que c’est la seule piste dont ils disposent le concernant. A une dizaine de jours de la fin du mercato, on se retrouve dans l’impasse et il n’est pas sûr qu’on puisse s’en sortir.

Alvaro Gonzalez bientôt dans le loft ?

Ce n’est pas la première fois qu’un joueur poussé vers la sortie par la direction olympienne refuse de s’exécuter. L’été dernier, ça avait déjà été le cas de Boubacar Kamara et de Duje Caleta-Car. Le Croate avait même été puni ensuite par son club en se retrouvant à l’équipe première pendant quelques semaines. Il est ensuite revenu et a su se rendre indispensable. Est-ce le sort qui attend Alvaro Gonzalez en cette seconde partie de saison ? La réponse se dessinera dans le temps.