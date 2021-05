OM - Alvaro dézingue Valbuena

Dans la soirée de lundi, au micro de RMC, l'ancien marseillais Mathieu Valbuena avait dénoncé des insultes de la part du défenseur espagnol Alvaro Gonzalez. Des insultes proférées lors d'un match entre l'Olympiacos et l'OM en début de saison, en Ligue des Champions.

"Il le sait très bien qu’il n’est pas bon depuis un petit moment, a tancé Valbuena au micro de RMC, évoquant une bisbille avec Alvaro au Vélodrome cette saison. Il est dans un collectif, l’Olympique de Marseille, qui fait une saison très difficile. Qu’est-ce que vous voulez qu’il dise ? Quand on a joué le match retour à Marseille, il était venu me voir, presque en m'insultant, a expliqué l’ancien Marseillais. Il parle beaucoup, il devrait plus se concentrer sur le football."

Le défenseur espagnol n'a rien laissé passer, lui qui a rétorqué durement sur Twitter. "Tu n'entres pas dans un vestiaire d'un club pour lequel tu n’as aucun respect et tu critiques ses joueurs après un match. Je parle à ton visage, pas dans la presse", a-t-il tonné. Ambiance cordiale...



