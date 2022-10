Belaili évoque des « rumeurs colportées » pour lui nuire



Utilisant les canaux officiels de la Fédération Algérienne de Football, Youcef Belaïli a tenu à répondre publiquement aux accusations dont il a fait l’objet ces dernières semaines. #TeamDZ pic.twitter.com/s5B99YpfIv

— DZfoot (@DZfoot) October 2, 2022

Belaili cherche à se réconcilier avec les Qataris

Youcef Belaïli contre-attaque. Depuis environ une semaine, et la révélation de sa situation compliquée à Brest, l’attaquant algérien est confronté à d’acides critiques de toutes parts.. Ses contempteurs mettent en avant la trajectoire cahoteuse de sa carrière pour appuyer leurs dires.Discret dans un premier temps par rapport à tout ce qui s’est dit à son encontre, l’Oranais vient de réagir. Par le biais d’un communiqué publié sur le site de la fédération algérienne de football, il s’est défendu contre ceux qui veulent « salir son image » et a assuré qu’il a toujours été professionnel.« Ma séparation avec Brest est intervenue dans un cadre tout à fait normal et dans le respect du cadre contractuel, a-t-il clamé. Même si certains ont voulu salir mon image en m’accusant d’actes répréhensibles. Je saisi à cet effet l’organe de la FAF pour apporter un démenti cinglant à toutes ces rumeurs colportées à mon encontre ». Le joueur fait allusion notamment à sa maison de location à Brest qu’il aurait soi-disant saccagé en partant ou les soirées passées à Paris contre l’avis de son club.Belaïli n’a pas aimé non plus qu’on ternisse sa réputation auprès de son ancienne terre d’accueil, le Qatar. Cherchant un possible point de chute dans le Golfe, il a indiqué qu’ « après avoir déformé, il y a quelques mois, mes [ses] paroles pour me [le] discréditer aux yeux de l’opinion, voilà que certains en profitent encore une fois en m’attribuant d’autres déclarations en réponse, soi-disant, à des attaques de la presse qatarie ».En printemps dernier, Belaïli avait en effet suscité la colère des qataris en confiant que leur argent lui manquait. Après ses déboires à Brest, la presse de ce pays s’est donné à cœur joie pour le critiquer et l’ériger en un joueur indiscipliné.