Alexander Nübel a la voie libre à Monaco

Pour se rassurer, Alexander Nübel peut se dire que d'autres y sont passés avant lui, et qu'il ne sera probablement pas le dernier. Samedi lors de la troisième journée de Ligue 1, le portier monégasque a vécu un calvaire sur la pelouse de Louis II (0-2). Auteur de plusieurs bourdes dont des relances très, très approximatives, l'Allemand n'a pas rassuré sa défense, pas exempte de tout reproche non plus contre les Lensois. Cela fait d'autant plus tâche que l'AS Monaco a toujours encaissé au moins un but depuis le début de saison en Ligue 1... Friable derrière, la formation du Rocher est muette devant, ce qui n'arrange rien aux affaires de l'entraîneur Niko Kovac. À l'heure d'affronter le Shakhtar Donetsk dans le cadre du barrage retour de la Ligue des Champions, l'ASM a plus que besoin de la doublure de Manuel Neuer au Bayern Munich l'an passé.

Indisponible au match aller en raison de problèmes gastriques, Alexander Nübel devrait bien être présent dans le but ce soir, à la place du Polonais Radoslaw Majecki. Le défi s'annonce grand pour les Monégasques qui doivent impérativement l'emporter après leur défaite au match aller (0-1) face à l'équipe de Roberto De Zerbi. Arrivé cet été en provenance de Bavière, le portier allemand était censé gagner en temps de jeu avec la blessure de Benjamin Lecomte, le titulaire habituel du poste. Sauf qu'entre temps, l'AS Monaco a validé le prêt de l'ancien Lorientais à l'Atlético Madrid pour suppléer Jan Oblak pendant un an.

Pas alarmant mais frustrant



Le départ de Benjamin Lecomte officialisé, Monaco ne compte plus que trois gardiens dans son effectif. En plus des deux cités précédemment, Vito Mannone est le dernier larron. Des trois portiers, Alexander Nübel est le plus prometteur et son prêt pour deux ans sur la Côte d'Azur dans le but de s'aguerrir faisait sens. Sans l'ancien Lorientais, l'Allemand est donc le titulaire légitime du poste. Et il va devoir très vite se mettre dans la peau d'un cadre et valider les espoirs placés en lui. Sans lui mettre davantage de pression puisque Nübel a conscience d'avoir manqué sa rencontre, Niko Kovac doit trouver les mots pour rassurer son portier pour vite dédramatiser la situation mais sans pour autant perdre de vue l'objectif du club, la qualification en Ligue des Champions.

À 24 ans, l'ancien gardien de Schalke doit surtout enchaîner les matchs pour regagner de la confiance. L'an passé, l'Allemand n'a joué que quatre matchs avec le Bayern Munich, ce qui peut expliquer en partie, un démarrage plutôt timide. Manque de chance pour lui, il a signé dans un club où les objectifs sont élevés et arrivent tôt dans la saison. Ce mercredi soir, il a les moyens, s'il est aidé par sa défense aussi, de vite laver sa prestation en championnat.