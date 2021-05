Alessandro Florenzi, une saison et puis s'en va ?

L'été dernier, le PSG semblait avoir réalisé une excellente opération sur le marché des transferts avec l'arrivée d'Alessandro Florenzi dans le cadre d'un prêt payant. Pour seulement un million d'euros, Paris pensait avoir mis la main sur le latéral droit capable de s'imposer comme un titulaire indiscutable. Il n'en aura finalement rien été. S'il a plus joué que Thilo Kehrer ou Colin Dagba, le joueur qui appartient à la Roma n'aura pas permis au club de la capitale de franchir un cap. Intéressant offensivement mais trop limité défensivement, l'Italien a présenté les mêmes lacunes que Thomas Meunier qui était parti gratuitement au Borussia Dortmund l'an passé. Avec son expérience et sa polyvalence, le natif de Rome semblait être une véritable plus-value pour le onze parisien. Il n'aura finalement été qu'un titulaire au rendement décevant avec seulement deux buts et une passe décisive toutes compétitions confondues. Le joueur de 30 ans est notamment rentré dans le rang après des débuts aboutis avec deux réalisations avant la septième journée de Ligue 1.

Florenzi, pas le chaînon manquant



Pas aidé par une blessure aux adducteurs et le Covid-19, Alessandro Florenzi a perdu de son influence au fil de la saison. Sa très décevante prestation à l'Etihad Stadium lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions a été le symbole de ses difficultés à peser dans les matchs importants. Loin d'être une erreur de casting, l'international italien n'a tout simplement pas répondu aux exigences qui sont celles d'un PSG qui espérait progresser dans la hiérarchie européenne pour soulever la Coupe aux grandes oreilles. C'est pour cette raison que l'imaginer prolonger son bail dans la Ville Lumière semble peu probable. Mis à l'épreuve pendant la durée de son prêt, le Romain n'a pas apporté les garanties suffisantes pour voir Paris dépenser les 9 millions d'euros demandés par les dirigeants giallorossi. La donne pourrait changer s'il excelle lors des matchs à venir d'ici la fin de la saison et notamment en Coupe de France, mais les rumeurs qui annoncent un retour de Serge Aurier au PSG semble confirmer que la direction parisienne est déjà passé à autre chose en cherchant à réaliser une nouvelle opération pour se renforcer au poste de latéral droit.