Les choses vont de mal en pis pour Paul Pogba. Récemment blessé peu de temps après son retour à la Juventus cet été, le milieu de terrain tricolore voit son nom défrayer la chronique suite aux récentes déclarations de son frère Mathias Pogba diffusées sur la toile. Cette sortie médiatique, comme en font état les auditions du natif de Lagny-sur-Marne pour l'Office central de lutte contre le crime organisé, est liée à des menaces et des tentatives d'extorsion dont ce dernier a été victime. Et concernant les dommages collatéraux, il se trouve que Kylian Mbappé se retrouve malgré lui également mentionné au sein de cette affaire.

Le clan Mbappé veille au grain

En effet, l'ancien Red Devil est accusé par son frère aîné et ses rançonneurs de vouloir marabouter son compatriote et attaquant du Paris Saint-Germain. Désormais au fait de l'affaire, le clan du Bondynois suivrait l'avancée des événements "avec distance pour l'instant mais d'un œil attentif", selon L'Équipe. Toutefois, on peut s'attendre à ce que l'entourage de Mbappé prenne la parole dans le cas où de futures révélations viendraient à fournir des arguments étayés et vérifiables.