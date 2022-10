A Rennes, Xeka a été adopté

Son arrivée fin septembre pour remplacer Baptiste Santamaria, opéré à une cheville et absent au moins jusqu'en février, avait été accueillie avec scepticisme, malgré ses quelque 130 matches de Ligue 1, sa combativité et son impact physique. Le milieu relayeur de 27 ans, en fin de contrat à Lille, n'avait en effet pas retrouvé de club. Des contacts avec Rennes n'avaient pas abouti, plusieurs médias évoquant des prétentions salariales trop élevées ou des problèmes de comportement.

En avril 2021, la saison du titre lillois, il avait ainsi été écarté du groupe avant un match crucial contre le PSG pour "comportement inapproprié et déplacé". A Rennes, il s'est mis immédiatement au travail, en affichant sérieux et décontraction. "L'homme est assez simple, il s'adapte très vite, il rigole pas mal dans le vestiaire, c'est un blagueur. Il s'est vite adapté", a raconté Benjamin Bourigeaud.

"J'étais prêt"

Et à peine plus de deux semaines après son arrivée, il était titulaire pour le derby contre Nantes. Une prestation solide, une victoire 3-0 et une ovation du Roazhon Park à sa sortie à la 75e minute: Xeka était adopté. Oubliés les six mois sans compétition. "On est professionnel. Je me suis toujours préparé. J'étais prêt à tout moment à reprendre l'entraînement", a-t-il expliqué à la presse.

"Je n'ai pas eu besoin de beaucoup d'adaptation, parce que je connais déjà le championnat (...). Sur le terrain, il fallait plus m'adapter aux joueurs, connaître leur façon de jouer", a-t-il ajouté, tout en précisant qu'il en savait déjà beaucoup sur ses nouveaux coéquipiers pour les avoir souvent affrontés.

Les deux matches suivants, il a encore été précieux même s'il est resté plus discret face à Lyon, après avoir frôlé l'exclusion avec une intervention quasiment en dernier défenseur sur Alexandre Lacazette dès la 2e minute. "Quand vous avez des joueurs d'expérience, intelligents, et il en fait partie, c'est plus facile de les intégrer", a expliqué Bruno Genesio.

"Un groupe très complet"

L'entraîneur rennais cherchait un joueur physique et d'expérience pour son milieu de terrain, qui compte plusieurs joueurs très prometteurs mais jeunes comme Désiré Doué (17 ans) et Lesley Ugochukwu (18 ans). "On a maintenant un groupe très complet en qualité et en quantité", s'est-il réjoui.

Xeka lui-même semble ravi de son nouvel environnement: "Le groupe a une très bonne énergie. Les jeunes veulent travailler. Offensivement, c'est une des meilleures équipes qu'il y a en France. Notre dynamisme offensif est beau à voir. C'est beau d'être sur le terrain et de jouer comme ça".

Arrivé trop tard pour être qualifié pour la phase de groupes de Ligue Europa, il a dû apprécier en spectateur cette animation offensive en première période jeudi contre Fenerbahçe à Istanbul. Et il n'était pas sur le terrain pour aider à calmer le jeu en seconde période, quand les Turcs sont remontés de 0-3 à 3-3. Une déception à digérer rapidement pour les Rennais, qui joueront la première place du groupe jeudi contre Larnaca et qui auront auparavant à coeur de poursuivre dimanche leur série de 13 matches sans défaite, dont quatre victoires d'affilée en championnat, pour consolider leur remontée au classement.