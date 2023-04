À Nice, Paris doit absolument se relancer pour terminer sa saison en tant que champion

Ce sont deux équipes sur des dynamiques bien différentes qui vont s'affronter ce samedi (21h), dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. Après avoir trouvé son sauveur en la personne de Didier Digard, Nice entame maintenant tranquillement sa remontée au classement. Dans une saison de Ligue 1 très serrée, ce qui la rend passionnante, Nice peut toujours rêver d'Europe avec seulement sept points de retard sur Lille, première équipe à pouvoir jouer les compétitions européennes la saison prochaine. Si Paris reste toujours leader au classement du championnat français, il n'empêche que les coéquipiers de Kylian Mbappé commence à perdre beaucoup de points en route, laissant entrevoir un espoir pour ses poursuivants. Si les Parisiens gardent une avance de six points, les huit matchs restants pourraient bien inverser la donne et bouleverser le haut du classement.

Nice ne perd pas, mais ne gagne pas non plus

Si l'arrivée de Didier Digard a fait le plus grand bien à l'OGC Nice qui enchaîne les belles performances, l'équipe peine tout de même à aller chercher des résultats dernièrement. Sur un décevant nul face à Angers (lanterne rouge du championnat), lors de son dernier match; les coéquipiers de Kephren Thuram ne se sont plus imposés depuis fin février et le 3-0 contre Monaco. Sur une série de quatre matchs nuls en championnat, Nice se doit de rebondir pour espérer finir dans les équipes qualifiées pour l'Europe la saison prochaine. Seule équipe française encore en lice en Coupe d'Europe cette saison, les Aiglons préparent également leur double confrontation face à Bâle pour le compte des quarts de finale de la Ligue Europa Conference.

Paris doit inverser la tendance

Éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Paris ne peut pas laisser filer la Ligue 1 cette saison. Dernier trophée au sein duquel les Parisiens sont encore en lice après leur élimination en Coupe de France, le championnat est la dernière solution pour le PSG pour sauver sa saison. Sur une série de deux défaites à domicile en championnat (contre Rennes et contre Lyon), ce déplacement à Nice doit être l'occasion pour les hommes de Christophe Galtier de se relancer avec le choc de la 31e journée au Parc des Princes, contre le RC Lens, en ligne de mire. Désormais avec seulement six points d'avance sur Lens et l'OM, les Parisiens n'ont tout simplement plus le droit à l'erreur d'ici la fin de saison, qui est encore longue (huit rencontres).

Deux dynamiques à relancer

Samedi soir à domicile, Nice ne compte pas laisser de chance au Paris-Saint-Germain. Malgré un petit coup d'arrêt, les Aiglons gardent leur style de jeu séduisant qui en fait l'une des équipes les plus suivies de Ligue 1. Mené par un duo Moffi-Laborde qui a pris ses marques, Nice peut espérer faire un résultat à l'Allianz Riviera. Mais c'est bien sûr sans compter sur le réveil de la force parisienne qui pourrait compter sur Carlos Soler et Sergio Ramos, de retour de blessure. Dans cette affiche qui promet du grand spectacle, les équipes chercheront à tout prix à sortir vainqueurs afin d'appréhender au mieux leur fin de saison.