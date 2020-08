A Monaco, l'heure d'Onyekuru est arrivée

Après une saison 2019-2020 cauchemardesque, Henry Onyekuru pourrait enfin avoir l'occasion de s'illustrer avec le maillot monégasque. Alors qu'on le pensait sur le départ, le Nigérian a été relancé par l'arrivée de Niko Kovac sur le banc de l'ASM. Le Croate compte sur lui pour animer l'aile gauche de son 4-3-3. Une responsabilité que le joueur de 23 ans n'attendait plus. Acheté 13 millions à Everton l'été dernier, il n'avait été aligné que quatre fois par Leonardo Jardim. Blessé aux adducteurs durant l'automne, l'ancienne révélation du championnat belge n'était jamais revenue dans le onze asémiste, partant même en prêt à Galatasaray durant l'hiver. Si en Turquie, il n'a pas réussi à briller comme en 2016-2017 où il avait été prêté par les Toffees avant son transfert à Monaco, l'attaquant se retrouve maintenant avec un rôle important sur le Rocher.

Onyekuru, un des meilleurs ailiers de Ligue 1 selon Kovac

Une première sortie décevante face à Reims

Pour son nouvel entraîneur, Onyekuru est même une référence à son poste. « On a bien joué en 4-3-3. Mais le système n'est pas important pour moi, ce qui compte c'est l'attitude des joueurs qui évolue sous mes ordres. Henry et Gelson travaillent très bien sur les ailes. On connaît leurs qualités. Ils ont ma confiance, je pense qu'on a une des meilleures paires d'ailiers de France. » analysait l'ancien entraîneur du Bayern Munich en conférence de presse après un match amical contre l'AZ Alkmaar. Un constat étonnant qui s'explique plus par le passé du médaillé de bronze à la CAN 2019 que par son expérience monégasque.Seule l'absence d'un permis de travail l'avait empêché de jouer en Angleterre. Maintenant, il a le droit de jouer avec Monaco.Henry Onyekuru a la confiance de Niko Kovac. Mais il met du temps à lui rendre. Titulaire contre Reims pour l'ouverture du championnat la semaine passée, le Nigérian a été transparent.« Je parlerai avec Henry plus tard. C’est un joueur important de l’effectif, avec nous depuis seulement deux semaines. » Si cette première sortie a été décevante, c'est peut-être parce que la saison 2019-2020 s'était terminée par un statut d'indésirable. Maintenant qu'il est débarrassé de cette étiquette et qu'il a la confiance de son entraîneur, Henry Onyekuru pourrait enfin se révéler sous les couleurs monégasques.