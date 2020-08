A Lille, où en est le dossier Morelos ?

Alors qu'il est annoncé à Lille depuis plusieurs jours, Alfredo Morelos a été impliqué sur l'ouverture du score des Rangers lors de la première journée du championnat d'Ecosse ce samedi. Le symbole d'un transfert qui traîne. Le 27 juillet, un accord entre le LOSC et l'international colombien était annoncé par Sky Sports. Une semaine plus tard, il n'y a encore eu aucune trace du joueur de 24 ans dans le nord de la France. Au contraire, il s'entraîne et joue avec le club qu'il a rejoint en 2017. Steven Gerrard, l'entraîneur du club basé à Glasgow a forcément été interrogé sur le sujet ce week-end et l'ancienne vedette de Liverpool a voulu en dire le moins possible. Il faut dire qu'avant, sa communication a parfois été hasardeuse.



Il est passé de « Nous n'avons pas assez d'options au poste d'attaquant de pointe pour le moment. Nous recherchons activement à renforcer ce secteur de jeu. » à « si son prix est atteint nous déciderons conjointement ce qui est bon pour le club. Nous sommes prêts à vendre dans n'importe quel secteur de jeu. » Un changement de discours qui prouve la complexité du dossier.

Les Rangers peuvent espérer faire grimper les enchères

A Ibrox Park, Alfredo Morelos est une star. Depuis son arrivée de l'HJK Helsinki en 2017, l'attaquant a fait l'unanimité. Il a été le meilleur marqueur de la saison 2018-2019 du championnat d'Ecosse et a joué un rôle important dans l'évolution d'une équipe qui peut désormais espérer rivaliser avec le Celtic. Steven Gerrard pourrait alors essayer de garder son joueur-vedette une saison de plus pour tenter de surprendre son rival. Mais les offres sont tellement nombreuses que cela va être difficile.Après les offensives de Nice, du Borussia Dortmund ou de Francfort par le passé, Tottenham, Séville, l'Atlético mais surtout Lille et la Lazio sont toujours intéressés. Les dirigeants écossais essayent peut-être de profiter de cette forte concurrence pour faire monter les enchères et toucher une meilleure indemnité.D'après les médias britanniques, les Rangers demandent au moins 22 millions d'euros dans ce dossier. Une somme importante pour celui qui a été impliqué sur 15 buts en 26 apparitions l'an passé. Pour l'instant, les dirigeants lillois n'auraient pas répondu à ces attentes.. Une proposition estimée à 18,5 millions d'euros est en préparation d'après le Daily Record. Les choses sérieuses pourraient alors débuter. L'annonce faite y a quelques jours pourrait vite se concrétiser et Alfredo Morelos être décisif avec les Dogues dans un avenir très proche.