57 ans plus tard, Reims retrouve l'Europe

La victoire du PSG sur Lyon en finale de la Coupe de la Ligue a fait des heureux en Champagne. Grâce à ce résultat, la sixième place de Ligue 1 est qualificative pour la Ligue Europa et fait de Reims un club européen. Les coéquipiers de Yunis Abdelhamid sont qualifiés pour le deuxième tour préliminaire de la prochaine C3. « Ce soir, le Stade de Reims renoue avec son histoire. Je suis particulièrement ému et heureux pour tout le peuple rémois ce soir. Cette qualification valide tout d’abord une saison 2019-20 de haut niveau avec cette belle 6e place obtenue à travers de grandes victoires, notamment au Parc des Princes, au Vélodrome ou encore à Rennes et contre Lille. Elle révèle également que le travail entrepris au club depuis plusieurs années porte ses fruits avec un développement progressif. Aujourd’hui, à travers nos structures et notre fonctionnement, nous sommes prêts à disputer une compétition européenne en cette saison qui marque le 90e anniversaire du club » a réagi Jean-Pierre Caillot, le président sur le site de son club.

Reims peut croiser des gros clubs pour son retour en Coupe d'Europe

Solide tout au long de la saison, le club champenois était cinquième quand le championnat a été suspendu. Avec l'utilisation d'un ratio points/match pour le classement final, les hommes de David Guion ont glissé à la sixième place. Un rang qui ne va pas les empêcher de renouer avec l'euphorie des soirs d'Europe. Le 17 septembre prochain, Reims va jouer un match européen pour la première fois depuis 57 ans. La dernière fois que le double finaliste de la Ligue des Champions a participé à une compétition continentale, c'était en 1962-1963. Cette année-là, les coéquipiers de Raymond Kopa avaient été éliminés en quart de finale de la Coupe des clubs champions par le Feyenoord Rotterdam. Depuis, ce club historique du championnat de France a eu besoin de se reconstruire en passant par les divisions amateurs. Un travail de longue haleine qui porte désormais ses fruits. Pour son retour sur la scène européenne, Reims pourrait croiser la route de Tottenham, du Milan AC ou du Steaua Bucarest dès son entrée en lice. Pour rejoindre Lille et Nice en phase de poules, il faudra gagner deux matchs.