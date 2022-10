5 entraîneurs de Ligue 1 parmi les 50 meilleurs du monde, Deschamps absent

Si la récente cérémonie du Ballon d'Or n'a pas mis en avant un trophée pour le meilleur entraîneur de l'année, FourFourTwo a publié son top 50 des meilleurs entraîneurs du monde. Le magazine anglais a une nouvelle fois sacré Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, comme la référence mondiale, mettant notamment en exergue son évolution permanente. Le natif de Santpedor devance Carlo Ancelotti (Real Madrid) sacré en Liga et en Ligue des Champions la saison dernière tandis que Jürgen Klopp (Liverpool) complète le podium.

Galtier aux portes du top 10, la révélation Le Bris classée La Ligue 1, elle, a su placer 5 entraîneurs dans ce top 50. Arrivé à Lille l'été dernier avec l'ambition de produire du jeu, Paolo Fonseca occupe la 45ème position. Lucien Favre, malgré son exercice compliqué avec l'OGC Nice - 13ème de Ligue 1 - se situe lui à la 43ème position. Juste devant le technicien suisse, c'est Igor Tudor qui a été valorisé pour son approche "fascinante" à la tête de l'Olympique de Marseille, 4ème de Ligue 1 et qui peut encore rêver d'une qualification en 8èmes de finales de la Ligue des Champions. Sensation du début de saison et dauphin du PSG, Lorient suit les principes affirmés de Regis Le Bris, qui est classé au 38ème rang. Enfin, Christophe Galtier est lui positionné au 11ème rang, échouant donc aux portes du top 10. " Galtier est un homme qui est passé inaperçu jusqu'à obtenir le meilleur poste du football français, ce qui est étrange ", note FourFourTwo.



Alors que plusieurs sélectionneurs sont présents dans ce classement, notamment Hans-Dieter Flick (Allemagne) Lionel Scaloni (Argentine) Roberto Mancini (Italie) ou encore Tite (Brésil) et Luis Enrique (Espagne) ; FourFourTwo n'est visiblement pas fan de Didider Deschamps. En effet, le sélectionneur des Bleus, vainqueur de la Coupe du monde 2018 ou encore de la Ligue des nations en 2021 ne figure pas parmi les 50 noms retenus. Le natif de Bayonne tentera de conquérir une deuxième étoile consécutive au Qatar avec l'équipe de France, dans un mois.