2020, une année riche en émotions pour le PSG

A l'image de ses duels inédits avec Linas-Montlhéry, l'Atalanta Bergame, le RB Leipzig ou Istanbul Basaksehir, le PSG a vécu un périple de douze mois aux étapes inattendues en 2020. En février pourtant, le déroulement de la saison ressemblait fâcheusement à une énième répétition du schéma domination totale sur la scène nationale - élimination précoce en Ligue des Champions. Intraitable en championnat et rapidement qualifié pour les finales de coupes, le club de la capitale a perdu son huitième de finale aller de Ligue des Champions à Dortmund (2-1). Mais alors que le monde était sur le point de s'arrêter à cause du Covid-19, les coéquipiers de Neymar ont gagné lors du match retour malgré le huis clos imposé au Parc des Princes (2-0). Neymar et Juan Bernat ont marqué pour offrir aux supporters parisiens une qualification en quart de finale et une folle soirée de célébrations aux abords de la Porte de St Cloud. Avant même de reprendre le chemin de l'entraînement, les champions de France ont conservé leur titre grâce à une moyenne de 2,52 points/match. Un sacre dans un contexte inédit et sans la moindre célébration.

Un parcours historique en Ligue des Champions...

Pour revoir les hommes de Thomas Tuchel dans un match officiel, il a fallu attendre la finale de Coupe de France organisée devant 1000 personnes au Stade de France en plein été. Contre Saint-Etienne (1-0), le PSG y a assuré le doublé mais a perdu Kylian Mbappé, touché à une cheville par un tacle de Loïc Perrin. Une semaine plus tard et alors que le quotidien parisien était rythmé par l'évolution de l'état de santé de l'attaquant français, c'est la Coupe de la Ligue qui tombait dans l'escarcelle du champion de France. La victoire a été arrachée aux tirs au but face à l'Olympique lyonnais mais elle a été suffisante pour offrir le plein de confiance à une équipe qui s'apprêtait à disputer une phase finale inédite de la Ligue des Champions. A Lisbonne, les partenaires d'un Neymar transcendé ont difficilement écarté l'Atalanta Bergame (2-1) et Leipzig (3-0). Pas à 100%, Kylian Mbappé a fait son retour alors qu'Eric-Maxim Choup-Moting a délivré les siens dans le temps additionnel du quart de finale. Pour la première fois de son histoire, le club de la capitale a joué la finale de la Ligue des Champions. Mais il y a été battu par un Bayern Munich opportuniste grâce à un but de Kingsley Coman (0-1). Paris venait de réaliser la campagne européenne la plus aboutie de son histoire mais aussi la plus frustrante.

... un retour compliqué en Ligue 1

Le retour en France a été délicat. L'effectif qui a perdu Thiago Silva et Edinson Cavani a aussi été affaibli par de nombreux cas de Covid-19 suite à quelques jours de vacances à Ibiza. Le PSG a commencé la saison de Ligue 1 avec deux défaites. L'une d'entre elles a été contre le promu lensois, l'autre face à l'OM durant le Clasico. Un match qu'il ne fallait pas perdre. Ce revers a relancé les Parisiens. Même sans convaincre et malgré un début de parcours chaotique en Ligue des Champions, le club de la capitale a repris la tête de la Ligue 1, avant de la perdre. Il s'est aussi qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions après trois derniers matchs, dont l'historique rencontre interrompue à cause de propos racistes d'un arbitre, joués et remportés sans droit à l'erreur. Ce bilan n'aura pas permis de sauver Thomas Tuchel. Le 24 décembre, après une victoire 4-0 sur Strasbourg, il a été poussé vers la porte par une direction parisienne qui devrait jeter son dévolu sur Mauricio Pochettino pour lui succéder. Un choix qui va permettre au PSG de découvrir une nouvelle voie et peut-être une issue encore plus prestigieuse.