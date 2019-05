Comme tous les amoureux du ballon rond cette semaine, Thomas Tuchel a été ébloui par les invraisemblables demi-finales de la Ligue des champions entre Liverpool et Barcelone (4-0) puis l’Ajax et Tottenham (2-3). C’est décidé, l’entraîneur du PSG veut que son équipe joue avec la même intensité que les clubs anglais la saison prochaine, quitte à recruter des joueurs bâtis pour évoluer en Premier League. Il l’a longuement expliqué en conférence de presse, vendredi.

"C’est absolument clair: ces équipes jouent avec une intensité incroyable car elles sont habituées à jouer comme ça. Elles ne jouent pas comme ça parce que c’est le stade de la compétition, elles jouent toujours comme ça. Le match de Manchester contre Leicester, c’était incroyable. Liverpool, OK, tout le monde l’a vu. L’Ajax contre Tottenham, Chelsea, Arsenal... Ils sont habitués à jouer tous les trois jours et ils sont tous adaptés. On n’est pas habitué à tout donner, à faire des sprints, à être tous fatigués après le match", a ainsi lancé le coach allemand.

"On cherche exactement ce genre de joueurs"

Pour rendre son PSG plus fort à l’échelle européenne, Thomas Tuchel réclame donc de nombreux joueurs à ses dirigeants pour créer une concurrence qu’il juge "absolument nécessaire" et qui lui permettra de "créer une habitude" utile à l’équipe lors des "phases compliquées" de la saison. "On a besoin de joueurs capables de jouer en Premier League, capables de jouer pour une équipe de Premier League. On cherche exactement ce genre de joueurs", conclut-il à ce sujet.

L'été dernier, le successeur d’Unai Emery avait fait venir ses compatriotes Thilo Kehrer et Eric Maxim Choupo-Moting, ainsi que Juan Bernat en provenance du Bayern. Cet hiver, il avait notamment jeté son dévolu sur Idrissa Gueye, le milieu récupérateur d’Everton, et avait pensé à Mousa Dembélé, alors sous contrat avec Tottenham. Mais seul Leandro Paredes, recruté pour 40 millions d’euros au Zénith Saint-Pétersbourg, a renforcé l’entrejeu du PSG au mois de janvier.

Tuchel : "On a besoin de beaucoup de joueurs":