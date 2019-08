Le Paris Saint-Germain s’est séparé de deux gardiens cette semaine. Au lendemain du transfert de Kevin Trapp à l’Eintracht Francfort, Rémy Descamps, prêté ces deux dernières saisons en Ligue 2, à Tours puis à Clermont, a rejoint Charleroi jeudi. Les champions de France vont donc débuter leur saison, dimanche soir (21h), avec Alphonse Areola dans les buts et le jeune gardien polonais Marcin Bulka (19 ans), débarqué libre de Chelsea, sur le banc.

Mais le champion du monde, en concurrence avec Gianluigi Buffon lors du dernier exercice, ne bénéficie pas d’une confiance illimitée, ni d’une place de titulaire indiscutable, à en croire son entraîneur. "Il doit le mériter, et il a une grande occasion de le faire. A Alphonse de montrer qu’il est capable de s’améliorer, de franchir le pas et de prendre des responsabilités. J’ai confiance en Alphonse, et il doit montrer maintenant", a ainsi déclaré Thomas Tuchel samedi en conférence de presse.

Le technicien allemand, qui a par ailleurs confirmé que Neymar ne jouerait pas contre les Crocos, a également évoqué cette nouvelle saison, après s’être dit "très content" de la préparation: "L’équipe travaille bien à l’entraînement, il y a beaucoup de qualité. Et je suis sûr que nous sommes prêts pour demain. Car j’espère commencer à un niveau très élevé. Je veux que l’on commence très fort, encore plus que l’année dernière."