Kevin Strootman (43 sélections, 3 buts) aura été cette saison aussi bon client devant la presse qu’il a déçu dans les grandes largeurs pour son premier exercice sous le maillot de l’OM. C’est dire à quel point la présence ce vendredi, à la veille d’un déplacement sans enjeu à Toulouse (21 heures), d’un Néerlandais, un brin moins langue de bois que son coéquipier Luiz Gustavo, qui l’avait précédé la semaine dernière face aux médias, s’est avérée intéressante. De la part de celui qui, recruté pour la modique somme de 25 M€ (+ 3M de bonus) et présenté comme le renfort numéro un de l’équipe de Rudi Garcia, n’a été que l’ombre du joueur dominant qu’on a pu connaître sous le maillot de l’AS Rome.

"Je pensais faire une meilleure saison, tant sur le plan personnel que collectif, reconnaît-il sans mal, disposé à battre sa coulpe face à un tel constat d’échec. Le coach et le club aussi attendaient de meilleurs résultats. Je suis désolé de n'avoir pas pu aider le club. J'ai essayé de faire de mon mieux, mais ce n'était pas suffisant. Je sais cela. Ça a été une saison difficile pour tout le monde et aussi pour moi. Mais c'est de ma faute. (…) Je ne veux pas trouver d’excuses, assure-t-il. La langue non plus, parce qu’au bout d’une semaine, je comprenais mes coéquipiers. Peut-être l’adaptation entre le championnat italien et la Ligue 1…" Peut-être, oui… Ou pas.

"J'ai signé pour 5 ans"

Un Strootman pourtant plein de bonne volonté : "Je donne toujours le meilleurs de moi-même. Je veux aider le club et l’équipe, la situation est difficile pour le club comme pour moi, explique-t-il. Mais on veut faire mieux (il se reprend), pas mieux, beaucoup mieux, dans les prochaines saisons, je veux honorer mon contrat et prouver pourquoi j’ai signé ici. On parle du grand Stroootman, mais j’ai aussi joué des matches de merde (sic) en Italie, mais je veux faire mieux et j’ai l’ambition de le faire pour être apprécié de mes coéquipiers et des supporters." Il y a du travail, c’est certain pour retrouver du crédit auprès du public marseillais. Mais l’ancien Romain sera-t-il seulement encore là la saison prochaine, alors que s’annonce une grande lessive au sein de l’effectif phocéen ?

"La saison prochaine ne peut pas être plus dure que cette année, lance le milieu de terrain, soudain bien affirmatif et auquel on conseillerait bien d'être plus prudent... Mais je ne suis pas dirigeant, je suis un joueur. Il n’y a pas l’argent de la Ligue des champions, pas l’argent de la Ligue Europa, mais c’est l’affaire des dirigeants. C’est à nous d’agir sur le terrain, on doit faire notre travail sur le terrain." Un discours un peu tardif.

"J’ai signé un contrat pour 5 ans, j’ai fait une année pas bonne, il reste quatre ans pour faire mieux. Je veux rester ici, mais je ne suis pas le seul décideur." A la question de savoir si son avenir est lié à celui plus que jamais incertain, pour ne pas dire scellé de son entraîneur, il finit par poser son joker : "Je ne peux pas répondre cette question. Moi, j'ai un contrat ici, et l'entraîneur a un contrat ici aussi." Tout sauf une garantie au sein de cet OM et de son Champions Project en sursis.

Strootman : "Je veux rester à l'OM":