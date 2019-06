Après y avoir fait une apparition forcément remarquée au cours de l'exercice écoulé, Stéphanie Frappart s'apprête à devenir un visage commun en Ligue 1. En effet, l'arbitre a officiellement été promue au sein de l'élite dans l'optique de la saison à venir, devenant ainsi la première femme de l'histoire à tenir un tel rang.

"Je suis fière et honorée de cette nomination. C’est un réel bonheur, la récompense d’années de travail et de sacrifices. Je tiens à remercier la DTA et la CFA de leur confiance Être la première femme à devenir arbitre de Ligue 1 est à la fois un privilège, un honneur et une responsabilité. J’espère que mon parcours va encourager les jeunes filles et les femmes à s’engager dans l’arbitrage", explique l'intéressé à travers la FFF.