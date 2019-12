Il y a un peu plus d’un mois si quelqu’un avait annoncé que le Stade Rennais serait 4eme à un point du podium et avec un match en retard à jouer, peu de monde aurait signé du côté de la Bretagne. Mais après des semaines de doute, les Bretons ont repris le fil de leur football qui leur avaient permis de soulever la Coupe de France et de faire un beau parcours en Ligue Europa la saison dernière. Comme quoi, tout va très vite dans le football et ce succès à Lyon (0-1) dimanche est la preuve que la patte Julien Stéphan n’a pas encore fait son temps à Rennes. « On a vécu une période compliquée au mois d’octobre, avoue le coach rennais sur beIN SPORTS. Les résultats n’étaient pas là, ça ne tournait pas dans notre sens mais on est resté de face. Ce n’est pas aujourd’hui qu’on va s’enflammer. Il faut continuer à prendre des points, le classement m’importe peu, c’est extrêmement serré. »

Stéphan : « La route est encore longue »



Malgré une troisième victoire de suite en championnat au Groupama Stadium, l’heure n’est donc pas à la fête chez les Rouge et Noir. Pourtant, le contenu proposé par les coéquipiers de Clément Grenier entre Rhône et Saône montre les progrès réalisés depuis quelques semaines. Beaucoup plus solides, les Rennais ont désormais le brin de chance qui leur sourit avec le premier but professionnel d’Eduardo Camavinga. Si l’OL reste une bête blessée, capable de souffler le chaud et le froid d’un match à l’autre, la performance reste un succès de prestige. « Venir jouer ici contre une équipe qui vient de se qualifier pour les 8emes de finale de la Ligue des Champions, ce n’est jamais simple. C’est une victoire que je trouve amplement méritée, assure Stéphan. On a eu beaucoup plus d’occasions qu’eux, on a eu la maîtrise des événements. » De la maîtrise, un mot qui semblait bien loin il y a encore quelques semaines.