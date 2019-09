Comme la plupart des autres formations européennes ambitieuses, le Paris Saint-Germain aborde, au sortir de la trêve internationale de septembre, une période charnière. Désormais, le calendrier sera de plus en plus intense, notamment avec le retour de la Ligue des Champions au programme, et un premier match déterminant mercredi prochain, au Parc des Princes, face au Real Madrid de Zinédine Zidane. Mais auparavant, il ne faut surtout pas délaisser le championnat, une compétition que domine déjà le club de la capitale aux côtés de Rennes et Angers, mais sans avoir réussi à empêcher une défaite. Alors samedi, en match décalé de la 5e journée (17h30 - beIN SPORTS 1), c'est victoire obligatoire contre Strasbourg, un adversaire qui avait posé beaucoup de problèmes aux Franciliens lors du précédent exercice.

Tuchel : "Neymar va retrouver le sourire"



Mais plus encore que l'opposition proposée, c'est évidemment le retour de Neymar à la compétition qui cristallise l'attention autour de cette rencontre. Après avoir réclamé son transfert au FC Barcelone, la star est toujours là, bon gré mal gré, et doit désormais revenir sur le pré. "Je compte sur lui. Je suis heureux que le Mercato soit fini. Il est avec nous. Il est disponible pour samedi et prêt pour jouer", a assuré Thomas Tuchel devant les médias ce vendredi. Titularisé à deux reprises avec la Seleçao au cours de la coupure internationale, le Brésilien est en jambes, et le coach des Rouge et Bleu devrait lui éviter une entrée en cours de match qui permettrait au public de lui réserver un accueil houleux.

Icardi encore un peu juste

"Je peux comprendre que les supporters ne soient pas contents, mais on verra... Il est habitué. Les dernières semaines n'étaient pas faciles pour lui. Mais maintenant c'est décidé, c'est la vie", a répondu, évasif, le successeur d'Unai Emery. Le numéro 10 parisien doit évidemment s'attendre à être la cible d'insultes en tout genre, et le PSG cherchera sans doute à se rendre au plus vite le match facile. En comptant peut-être aussi attirer l'attention sur les dernières recrues débarquées du côté de la Porte d'Auteuil.

A commencer par Keylor Navas, qui devrait être titulaire. Pour Mauro Icardi en revanche, ce sera plus compliqué, ce malgré les défections de Kylian Mbappé et Edinson Cavani. "Il manque de compétition", a pris soin de noter Thomas Tuchel. C'est un numéro 9 comme Edi. Peut-être qu'on peut l'utiliser samedi, mais je ne suis pas sûr qu'il puisse jouer 90 ou même 60 minutes". Ce qui devrait permettre une nouvelle fois à Eric Maxim Choupo-Moting de s'offrir une nouvelle titularisation, lui qui est très en réussite actuellement. En voilà au moins un qui est assuré d'être acclamé par le Parc des Princes à l'annonce de son nom...