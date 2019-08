Ghislain Printant n’a pu que reconnaître la supériorité du Losc après la lourde défaite concédée par Saint-Etienne (3-0), mercredi soir lors de la 3e journée de Ligue 1. "On a perdu logiquement. Lille nous a été supérieur. Même si, en première mi-temps, dans le contenu et l’organisation, on était en train de réaliser ce que l’on souhaitait faire, avec toujours un déficit de réussite sur nos offensives, analyse l’entraîneur des Verts sur le site du club. Dans la récupération du ballon, l’équipe était en place. Mais, lors de notre période favorable, on n’a pas su mettre l’adversaire en danger. Dans ces cas-là, surtout avec la qualité de leur attaque, vous subissez des assauts. Cette lourde défaite fait mal. On était venu avec d’autres intentions."