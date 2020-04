Bienvenue à la ALL AT HOME GAMING CUP ! N'hésitez pas à vous inscrire pour pouvoir participer et contribuer à la conversation grâce au hashtag : #ALLatHome ! Vous avez à votre disposition un Discord (https://discord.gg/E3csfy2) afin de discuter avec l'équipe d'administration si vous avez des questions pendant ou avant le tournoi.

Il y aura 4 tournois qualificatifs : le 28 mars 2020 pour le #1, 4 avril 2020 pour le #2, le 11 avril 2020 pour le #3 et le 18 avril 2020 pour le # 4.

>>> INSCRIVEZ-VOUS EN CLIQUANT ICI <<<

Pour chaque tournoi :