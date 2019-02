Maxime Lopez était invité à s’exprimer devant la presse ce vendredi, deux jours avant le match de la 26e journée de L1 entre l’OM et Rennes.

Alors que le club phocéen reste sur trois succès consécutifs en championnat, l’intéressé a tenu un discours lucide et prudent. "Il ne faut pas oublier où on était il y a trois semaines, personne alors ne croyait plus en nous… Restons humbles !"

Et d’ajouter, plus nuancé: "Prenons match après match et on verra ce qu’il advient par la suite. Maintenant, le groupe va mieux, c’est sûr, on commence à revoir l’équipe de l’année dernière..."