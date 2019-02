Défait pour la première fois de la saison en Ligue 1 dimanche soir à Lyon (2-1), le Paris Saint-Germain a en partie souffert de l’absence de sa star brésilienne Neymar, blessé au pied. Après la rencontre, Kylian Mbappé a reconnu en avoir pâti.

"Demandez à Valverde si c'est compliqué de jouer sans Messi et aller à la Juventus et demandez à Allegri si c'est compliqué de jouer sans Ronaldo. C'est compliqué, oui, de jouer sans Neymar. Il faut l'accepter. L'an dernier, il a aussi été blessé et ce serait bien de ne pas refaire les mêmes erreurs. Sinon, ça voudrait dire qu'on n'a rien appris", a confié le petit prodige français en zone mixte.