Alors que la victoire semblait se profiler, l'Olympique de Marseille a finalement été accroché par Amiens ce vendredi (2-2) en ouverture de la 28eme journée de Ligue 1. « Nous avons perdu deux points, c'est mauvais, » a pesté André Villas-Boas au micro de Canal+ après la rencontre. « AVB » a ensuite critiqué - sans le nommer - Johan Hamel, arbitre vidéo ce vendredi soir et qui était au sifflet lors du match aller entre les deux clubs, perdu par l'OM en Picardie (3-1) début octobre : « C'est ce même arbitre, précisément, qui a été choisi pour cette rencontre. Là-bas, il avait refusé d'appeler son assistant pour un penalty qu'on aurait pu obtenir (au sujet d'une faute présumée sur Valère Germain, NDLR). Sur l'action de ce vendredi soir (le penalty amiénois, NDLR), où voulez-vous que Jordan Amavi mette ses jambes ? Ce mec qui s'occupe du VAR, je ne me souviens plus de son nom, s'est trompé. Je ne comprends pas ce penalty. Il n'y a pas hors-jeu ? OK. Mais c'est la jambe de Guirassy qui va heurter celle d'Amavi. »

Villas-Boas : « Je suis responsable de ce résultat »

Fou de rage (l'OM aurait pu obtenir un coup-franc suite à l'égalisation picarde), le technicien portugais a fait valoir son mécontentement auprès du corps arbitral juste après le coup de sifflet final, ce qui lui a valu de recevoir un carton rouge. Mais Villas-Boas a également reconnu que son coaching avait précipité les Ciel et Blanc vers cette fin de partie ratée. « C'est de ma faute, j'ai effectué trois changements et nous avons perdu le contrôle du match, a reconnu l'ancien coach de Chelsea. Je suis responsable de ce résultat. A la fin, je me suis énervé à cause de la grosse faute sur Hiroki Sakai à 2-2. De toute façon, je m'excuse auprès de l'arbitre parce que je suis en tort sur ce coup. »

Villas-Boas : “Je me suis raté sur les changements”