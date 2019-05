Rudi Garcia et Marseille, c'est terminé ! En grande difficulté cette saison, l'entraîneur marseillais a donné une conférence de presse ce mercredi en compagnie du président olympien Jacques-Henri Eyraud pour annoncer son départ de la cité phocéenne. "J'ai décidé de partir et je l'ai annoncé à mon président. "Si j'écoute la raison, je dois arrêter l'aventure maintenant. Pour le bien du projet, c'est mieux qu'on se sépare, a-t-il déclaré. J’assume entièrement ma responsabilité dans cet échec de ne pas avoir qualifié l’Olympique de Marseille en Ligue des champions. Je lui souhaite de la retrouver au plus vite.", a déclaré l'ancien coach de Lille.

Plus d'infos à venir...