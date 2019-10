Le 22 mai dernier, Rudi Garcia annonçait en conférence de presse son départ de l’OM, après trois saisons (il était arrivé à Marseille en octobre 2016) marquées par une belle finale de Ligue Europa mais aussi une incapacité phocéenne à rallier la Ligue des champions. Moins de cinq mois se sont écoulés depuis lors et revoilà l’ancien milieu de terrain de retour aux affaires. Sur le banc du rival lyonnais. Après avoir été pressenti longtemps aux commandes d’une formation de Serie A, et notamment de l’AC Milan.

Dans la short-list initiale du président Aulas avec les Laurent Blanc, Jocelyn Gourvennec mais aussi José Mourinho, celui qui a entraîné dans sa carrière Dijon, Le Mans, Lille et la Roma aurait fait forte impression ce week-end auprès du comité directeur de l’OL. A un point tel que l’intéressé a été convié au QG du Groupama Stadium avec ses agents ce lundi matin. L’issue dès lors ne faisait guère plus de doute, et le stratège de 55 ans de s’engager jusqu’en juin 2021.

Débuts samedi contre Dijon

A la tête du club rhodanien, Rudi Garcia va garder à ses côtés son adjoint Claude Fichaux, mais pas Frédéric Bompard, le reste du staff lyonnais actuel demeurant sous contrat malgré l’éviction de Sylvinho. Clin d’œil du destin, l’ancien coach du DFCO, qui sera présenté à la presse mardi matin (11h30), dirigera son premier match avec l’OL contre Dijon, dès samedi (17h30), pour le compte de la 10e journée de Ligue 1.

"Rudi Garcia a convaincu Juninho en lui exposant longuement son projet sportif (évolution du staff, culture de la performance, orientations techniques et tactiques, gestion des jeunes joueurs…), fort de son expérience et de son palmarès, peut-on lire dans un communiqué officiel de l’OL. Rudi Garcia s’inscrit ainsi dans la continuité de la stratégie initiée par Juninho. Il arrive accompagné d’un adjoint et s’appuiera sur la structure en place. Rudi Garcia et Juninho procéderont ensuite à une analyse des forces en présence afin de voir s’ils souhaitent additionner des compétences."