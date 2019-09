Ses débuts poussifs, avec en point d’orgue le penalty raté contre Nantes lors de la deuxième journée, paraissent déjà loin. Depuis, Dario Benedetto enchaîne en effet les buts, avec pas moins de quatre réalisations en trois matches. Dimanche, à l'occasion du déplacement à Monaco, le buteur marseillais s’est ainsi offert son premier doublé en Ligue 1, relançant tout d’abord l’OM en surgissant au deuxième poteau sur un centre de Valère Germain puis mettant les siens à l’abri d’une jolie reprise de volée sans contrôle sur un service de Jordan Amavi.

Et voilà comment, fort de ses quatre buts en cinq matches, l’Argentin marche déjà dans les pas de Sonny Anderson. Il faut en effet remonter au Brésilien et à la saison 1994-95 pour trouver trace d’un buteur phocéen aussi prolifique à ses débuts avec le club olympien. De quoi bien mériter quelques mots doux de la part de son entraîneur. "Pour Dario, c’est un moment incroyable", a ainsi salué l’entraîneur portugais dans des propos rapportés par Canal+.

Et l’ancien coach de Chelsea d’en remettre une couche au sujet de son numéro 9. "Il a retrouvé sa forme et sa grinta. C’est fantastique de le regarder", a ajouté le successeur de Rudi Garcia sur le banc marseillais, globalement ravi du mercato estival. "Avec la direction sportive, on a été décisifs car il fallait trouver des solutions autour de mon style de jeu. On a trouvé ces trois joueurs qui ont bien joué", a-t-il souligné.