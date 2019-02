L’OL a infligé au PSG son premier revers de la saison en Ligue 1, dimanche soir (2-1), et Jean-Michel Aulas, le président du club rhodanien, n’a pas manqué de s’en féliciter après coup devant la presse.

"On a mis les joueurs dans les conditions pour réaliser ce genre d'exploits. Quand vous jouez dans le stade le plus abouti je crois pour les footballeurs, en matière de fonctionnalités, d'esthétique... cela donne envie à l'équipe de se surpasser. Ce soir, l'OL a eu envie de se surpasser", dixit le patron des Gones avant de rendre hommage à son entraîneur, Bruno Genesio.

"Pour le faire, il faut un grand entraîneur. On a un entraîneur qui réussit bien ces grands rendez-vous. Et il faut de grands joueurs, qui ne peuvent pas être aussi efficaces sur tous les matchs parce qu'il en faudrait 25 comme l'a le PSG... On a 4-5 très grands joueurs, de classe mondiale. Sur les grands rendez-vous, cela permet de motiver tout le monde et de se surpasser." Et de conclure quant à une éventuelle prolongation de contrat de son coach ces prochaines semaines: "Bruno a marqué des points ce soir."