Coup de tonnerre dans le football professionnel français. Le Conseil d’Etat, la plus haute juridiction qui pouvait statuer sur un litige sportif, vient de se prononcer sur le verdict final de la Ligue 1. Après avoir étudié les recours d’Amiens et de Toulouse, il a été décidé de suspendre les relégations de ces deux clubs et qui avaient été décrétées précédemment par la LFP. Alors qu’elles s’étaient vues à l’étage inférieur pendant presque un mois et demi, les deux formations sont désormais sauvées des eaux.

Un désaveu et un casse-tête pour la LFP

Il n’y aura pas donc de descente entre L1 et L2 cette saison, ce qui signifie que l’on se dirige très probablement vers une élite à 22 clubs, vu que les accessions de Lens et de Lorient restent valides. Ça sera à la Ligue de Football de trancher sur le format de la prochaine campagne. Elle est d’ailleurs tenue officiellement de le faire, après avoir vu son verdict déjugé.



Pour Amiens et Toulouse, il s’agit incontestablement d’une très grande victoire. Les responsables des deux clubs avaient œuvré de toutes les forces pour éviter la rétrogradation, insistant sur le fait que la saison n’était pas terminée et que rien ne dit qu’ils ne se seraient pas sauvés si ça a avait été le cas. Pour rappel, le championnat français avait été suspendu après 28 journées et pour établir un classement, la LFP s’était basée sur un calcul de points au quotient points pris/matches joués.

Communiqué du Conseil d'Etat

En raison de l’épidémie de covid-19, la Ligue de football professionnel a, le 30 avril, décidé de mettre fin à la saison 2019-2020. Elle a enregistré le classement des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 en tenant compte du nombre de points obtenus et du nombre de rencontres disputées par les équipes. Fin mai, trois clubs de football (Olympique Lyonnais, Amiens Sporting Club et Toulouse Football Club) ont saisi le juge des référés du Conseil d’État pour qu’il ordonne la suspension de ces décisions.

S’agissant de la fin de la saison de championnat, le juge des référés relève que le Premier ministre et le ministre de la santé ont annoncé, à la fin du mois d’avril, que la saison 2019-2020 des compétitions de sports collectifs professionnels ne pourrait reprendre en raison du contexte sanitaire. Par ailleurs, à cette date, l’UEFA avait fait connaître aux fédérations nationales son souhait que les compétitions prennent fin au plus tard le 3 août 2020. Compte tenu de ces déclarations et afin de préserver la santé de tous les acteurs des rencontres de football et de permettre aux clubs de disposer de la visibilité nécessaire pour gérer l’intersaison et organiser la saison 2020-2021, le conseil d’administration de la Ligue a considéré qu’il convenait de prendre dès ce moment la décision d’arrêter de façon définitive les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2.

Le juge des référés estime qu’il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de cette décision, qui pesait les avantages et les inconvénients d’un arrêt immédiat du championnat, alors qu’une très grande incertitude affectait l’hypothèse d’un possible redémarrage des compétitions en temps utile.

S’agissant du classement établi en tenant compte des rencontres déjà disputées, le juge des référés du Conseil d’État rappelle que le conseil d’administration de la Ligue devait tirer les conséquences de l’interruption des championnats. Le juge valide les modalités définies par la Ligue, notamment pour le classement du championnat de Ligue 1, compte tenu notamment de ce que tous les matchs de la 28ème journée n’ont pu être joués.

Le juge des référés suspend la relégation en Ligue 2 d’Amiens et de Toulouse

Le juge des référés estime que le conseil d’administration de la Ligue ne pouvait pas légalement se fonder, pour décider de reléguer les deux derniers du classement de la Ligue 1, sur le fait que l’actuelle convention conclue avec la Fédération française de football (FFF) prévoit une limite de vingt clubs, alors que cette convention prend fin le 30 juin prochain et qu’une nouvelle convention devra être signée.

Le juge ordonne donc à la Ligue de football professionnel, en lien avec les instances compétentes de la FFF, de réexaminer la question du format de la Ligue 1 pour la saison 2020-2021, au vu de l’ensemble des éléments relatifs aux conditions dans lesquelles cette saison est susceptible de se dérouler, et d’en tirer les conséquences quant au principe des relégations avant le 30 juin.