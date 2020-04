Le Premier Ministre Édouard Philippe a annoncé ce mardi à l’Assemblée Nationale que les saisons 2019-20 de Ligue 1 et Ligue 2 ne reprendraient pas. Une décision que la LFP et la FFF a commentée ce mardi soir.

La LFP et la FFF prennent acte des décisions du gouvernement

"Réuni ce 28 avril, le Conseil d’Administration de la LFP a pris acte des déclarations du Premier Ministre Edouard Philippe. Comme depuis le début de cette crise sanitaire, la LFP suivra strictement les consignes du gouvernement et des autorités sanitaires, a indiqué la LFP. Le Bureau du Conseil d’Administration se réunira le 30 avril pour étudier les conséquences sportives et économiques des mesures annoncées par le Premier Ministre. Ce Bureau sera suivi d’un Conseil d’Administration qui devra décider formellement de l’arrêt de la saison 2019/2020 et convoquer ensuite une Assemblée Générale de la LFP".

Réuni ce mardi 28 avril, le Conseil d’Administration de la LFP a pris acte des déclarations du Premier ministre @EPhilippePM. Communiqué 📝➡ https://t.co/F41PnKH2Zy pic.twitter.com/bMosp9Zycp — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) April 28, 2020

Même son de cloche du côté de la FFF, qui a aussi abordé le cas de première division féminine, qu'elle gère directement, actant la fin de la compétition.