Lens et Dijon se sont séparés sur un match nul (1-1) jeudi, lors de leur barrage aller de promotion-relégation. Les Lensois ont ouvert le score par Bellegarde en début de première période (49e), Chang-Hoon Kwon a égalisé en fin de rencontre (81e) et permet donc au DFCO de se placer en position plus favorable, avant le match retour à domicile dimanche. Pour rappel, Dijon a fini 18e de Ligue 1, alors que Lens, cinquième de Ligue 2, tentera d'accompagner Metz et Brest pour l'accession.