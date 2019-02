L'arrivée de Mario Balotelli à l'OM n'est pas passée inaperçue. L'attaquant italien a déjà frappé à deux reprises (contre Dijon et Lille) en trois matches et bien entendu ça compte. "Je pense que sa mentalité est faite pour l’Olympique de Marseille, je pense qu’il peut tout péter avec Marseille. Ou peut-être qu’il va encore passer à côté mais je pense qu’il peut apporter énormément, il pèse beaucoup sur le terrain. Quand il va jouer au Vélodrome devant 70 000 personnes, c’est compatible, il peut apporter énormément", a plaidé Vitorino Hilton aujourd'hui à Montpellier et qui était passé à l'OM entre 2008 et 2011.