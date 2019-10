Nommé nouvel entraîneur de l’OL, Rudi Garcia a confié ses premières impressions à la presse ce mardi midi. Alors que Laurent Blanc était le favori pour succéder à Sylvinho, l’ancien coach de l’OM a finalement convaincu Juninho, le directeur sportif du club, Gérard Houllier, le conseiller du président, Vincent Ponsot, le directeur général adjoint, et évidemment le président Jean-Michel Aulas, qui a aimé "l’ambition et la ténacité" du technicien de 55 ans.

Rudi Garcia, heureux de rejoindre un club "qui fait partie des meilleurs en France", est justement satisfait de pouvoir compter sur un président aussi influent. "Je ne suis pas là pour brosser mes dirigeants dans le sens du poil, mais je pense que, avec Jean-Michel Aulas, c’est mieux de l’avoir avec soi que contre soi. En tant que professionnel, j’ai défendu mon club, parce que je me sentais un peu seul pour le faire. Avec Juni et le président, je serai moins sur ce terrain, mais comptez sur moi pour défendre bec et ongles mon club". Son ancien patron Jacques-Henri Eyraud appréciera…

Garcia - Juninho, nouveau duo fort de l'OL

Cela a matché tout de suite avec Juni

L’ancien entraîneur de la Roma a notamment expliqué que cela avait "matché tout de suite" avec Juninho: "Ce qui m’a plu, c’est ma rencontre avec Juninho. Je préfère l’avoir comme directeur sportif qu’adversaire sur le terrain. Avec ma petite équipe du Mans, j’avais eu l’occasion de battre deux fois l’OL de Juninho. Ce sont des anecdotes qu’on a partagées. Je le sens très passionné, très investi, je pense qu’il va nous faire bénéficier de sa connaissance de la maison".

Limogé de l'OM en mai dernier au terme d'une saison catastrophique, Rudi Garcia a une belle opportunité de rebondir rapidement. Lyon lui permet "de passer une étape supplémentaire dans [sa] carrière" et il en fait la promesse aux supporters: son équipe sera "basée sur un jeu de possession" car "il faudra imposer son jeu" face aux autres formations de Ligue 1. Seulement 14e avec 9 points en 9 journées, l’OL a besoin de remonter au classement.