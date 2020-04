Agé de 81, Robert Herbin s'est éteint ce lundi suite à des complications cardiaques et pulmonaires, sans lien avec le Covid-19. C'est le journaliste Jacques Vendroux, resté proche de la famille, qui a annoncé le décès de l'ancien entraîneur emblématique des Verts. Joueur et entraîneur de l'ASSE, Herbin s'était notamment illustré en menant Saint-Etienne en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions en 1976 contre Glasgow. Herbin a notamment été champion six fois en tant que joueur avec les Verts, puis quatre fois en tant qu'entraîneur.

Monsieur Herbin était un mythe.



Sans le Sphinx, il n'y aurait ni étoile, ni épopée. Il nous laisse un palmarès inégalé.



Sa vision et son charisme ont sublimé notre club ! — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 27, 2020