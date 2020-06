On n'attend plus que l'officialisation. A bloc sur le dossier de Thomas Meunier à Dortmund, le média allemand Bild affirme aujourd'hui que le Belge aurait signé son futur contrat. Le défenseur du PSG, sous contrat jusqu'au 30 juin, s'engagerait alors pour quatre saisons avec le BVB. RMC Sport et son journaliste Loïc Tanzi avaient déjà révélé l'accord entre le club et le joueur.

Le latéral droit arrive libre et son recrutement permet au Borussia de compenser le retour d'Achraf Hakimi au Real Madrid. Meunier retrouverait plusieurs compatriotes belges, à savoir Thorgan Hazard et Axel Witsel.