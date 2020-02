Yacine Adli, titi parisien deviendra grand Bordelais

Il n'y a qu'un seul joueur de moins de 20 ans qui a été impliqué sur plus de cinq buts en Ligue 1 cette saison : Yacine Adli. Après 23 journées de championnat, le Bordelais a déjà trois buts et trois passes décisifs à son actif. Un bilan très prometteur pour un milieu offensif de seulement 19 ans. Un an après son départ du PSG pour la Gironde, le natif de Vitry-sur-Seine confirme qu'il faudra compter sur lui à l'avenir. Il est tout simplement un des plus grands espoirs du football français. International dans toutes les catégories de jeunes, le Français prouve en Ligue 1 depuis janvier dernier qu'il possède le niveau pour s'installer rapidement chez les pros. Bien sûr, tout n'a pas été parfait mais à son âge, il est encore en phase d'apprentissage.

La prochaine étape pour un joueur comme lui est de s'inscrire sur la durée en gagnant en régularité. Pour y arriver, son physique devra répondre présent autant que sa technique et sa vision du jeu. Une étape qui devrait être une formalité pour le joueur formé au PSG à en croire les propos de Paulo Sousa en conférence de presse au début de semaine. « Yacine Adli a une très bonne progression. C'est un joueur qui est arrivé sur son meilleur moment. Son physique ne lui a pas donné la possibilité de maintenir de bonnes performances et c'est un joueur qui, avec toutes les ressources qu'il a, doit savoir prendre les meilleures décisions à chaque moment du match, à chaque espace, pour savoir où se passe l'action. C'est une question de maturité, une question de continuer à expérimenter tout ce qu'il se passe dans le match pour devenir plus mature, mais je suis sûr que c'est un joueur qui ira très loin. » L'autre moyen d'y parvenir sera de se fixer à un poste. Très polyvalent, le Bordelais a été baladé sur tous les postes offensifs. Pas le meilleur moyen de prendre des repères dans une équipe qui alterne le chaud et le froid. Mais au moins, il joue et c'est une bonne chose à un si jeune âge.

Sept minutes de jeu qui lui offrent un titre de champion de France



Cette confiance placée dans le droitier doit rassurer les supporters et dirigeants bordelais. Il y a un an, ces derniers prenaient un véritable pari en recrutant pour 5,5 m-illions d'euros un joueur qui n'avait foulé les pelouses de Ligue 1 que pendant 7 minutes lors de la dernière journée de la saison 2017-2018. Cette apparition lui avait permis d'être considéré comme un champion de France avec le PSG. Mais pas de convaincre le staff de son club formateur de faire appel à lui plus régulièrement. C'est finalement en signant un contrat jusqu'en 2023 avec les Girondins que le joueur né en l'an 2000 a pu se révéler. Malgré son jeune âge, il n'a pas froid aux yeux. Contre Amiens plus tôt dans la saison, il avait notamment réalisé un superbe numéro pour permettre à son équipe de l'emporter. Il s'était chargé des coups de pied arrêtés et avait marqué un doublé dont un superbe coup-franc. Une performance qui prouve la maturité du joueur.

A lui maintenant de s'installer définitivement dans le onze bordelais. Depuis la fin de la trêve, il n'a pas encore été titularisé en Ligue 1. Le jeune joueur s'est contenté de trois entrées en jeu. Il aura peut-être l'occasion de mieux s'exprimer ce samedi à Metz en conclusion d'une semaine à trois matchs où l'entraîneur fera certainement tourner. Une occasion peut-être pour le jeune Adli de creuser un peu plus l'écart sur la concurrence qui règne entre les prodiges du championnat de France.