Wissam Ben Yedder (Monaco) corrige Opta au sujet de ses stats

Wissam Ben Yedder a encore amélioré ses stats face à Amiens avec un nouveau but. Fier de ses chiffres, l'international tricolore va jusqu'à corriger la référence en la matière, Opta. Le statisticien avait mis en surbrillance l'efficacité du joueur de l'ASM cette saison, lui accordant 16 buts et 4 offrandes en Ligue 1. Celui qui a égalisé face à Amiens samedi soir à la 85e minute avant qu'Islam Slimani, son compère sur le front offensif, ne donne la victoire en fin de rencontre à Monaco, n'est pas d'accord avec ces stats.



« Wissam Ben Yedder est impliqué sur 20 buts en Ligue 1 (16 buts + 4 assists) : plus que tout autre joueur en L1, plus que toute autre joueur français dans les 5 grands championnats », a ainsi noté le spécialiste des chiffres via un tweet posté dans la soirée. « C’est 16 et 5 me dit la LFP », a rétorqué Ben Yedder, qui sur le terrain comme sur les réseaux sociaux, ne rate pas une occasion de briller.