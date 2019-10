Wenger intéressé par le challenge lyonnais ?

Quel entraîneur s’assiéra sur le banc lyonnais le 19 octobre prochain à l’occasion de la réception de Dijon ? Telle est la question qui agite l’Olympique Lyonnais au surlendemain de l’éviction de Sylvinho de son poste d’entraîneur. Si Gérald Baticle a débuté, mardi, sa mission d’intérim, l’ancien attaquant risque de devoir passer la main d’ici la fin de la trêve internationale. Aucune nomination n’est certes à attendre d’ici l’entretien préalable à la rupture de contrat de Sylvinho prévu la semaine prochaine, mais les dirigeants lyonnais n’en travaillent pas moins déjà à sa succession.

Et sans surprise, la cible prioritaire des Gones a pour nom Laurent Blanc, déjà approché par Jean-Michel Aulas par le passé. Si l’ancien défenseur tricolore ne manque pas d’atouts, entre expérience, connaissance de la Ligue 1 et disponibilité, certains dirigeants lyonnais pointeraient du doigt sa réputation de dilettante. Surtout, à en croire l’entourage du Cévenol interrogé par RMC Sport, l’OL ne serait pas forcément sa priorité. Laurent Blanc serait en effet attentif à la situation d’Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United et pourrait vouloir rester sur le marché au cas où...

Déjà approché cet été

D’autres noms ont toutefois émargé ces dernières heures. C’est le cas de celui de Jorge Sampaoli, qui aurait déjà été contacté selon L’Equipe même si sa méconnaissance de la Ligue 1 ne plaide pas en sa faveur. Le Chilien serait en tout cas intéressé. D’après ESPN, Il en serait de même d’Arsène Wenger. L’ancien coach d’Arsenal était le favori de Jean-Michel Aulas l’été dernier mais avait décliné. Cette fois, bien décidé à reprendre du service, l’Alsacien serait intéressé et ce malgré le poste de responsable technique qui l’attend à la Fifa.

Car malgré ses 70 ans - il les aura le 22 octobre prochain -, sa priorité est bien de retrouver un banc de touche. Et de préférence loin de l’Angleterre malgré les nombreuses offres reçues. L’estime que lui porte Jean-Michel Aulas et sa proximité avec Gerard Houllier, le conseiller du président lyonnais, plaident en sa faveur. Juninho, désireux de conserver toutes ses prérogatives, est forcément moins fan et privilégierait la piste menant à Laurent Blanc.