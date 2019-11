Walter Benitez (Nice) croit toujours à la sélection argentine

A vingt-six ans, Walter Benitez n’est plus très jeune, même si pour un footballeur il n’est pas encore totalement vieux. Pourtant, et malgré ses brillantes prestations en club du côté de Nice, il n’a pas encore connu la joie de jouer pour la sélection argentine. Jusque-là, les différents entraîneurs qui se sont succédé à la tête de l’Albiceleste ne lui ont pas fait confiance. Une situation que l’intéressé regrette, mais qui ne lui fait pas baisser les bras. C’est ce qu’il a assuré, dans un entretien accordé à L’Equipe. « Ce qui me manque pour rejoindre la sélection ? Ça, il faut le demander au sélectionneur. J’essaie toujours de donner 100% pour bien faire les choses dans mon club et porter ce maillot », a-t-il tonné.

Aucune discussion avec Scaloni

Benitez, qui a défendu les couleurs de Quilmes avant de débarquer en France, a affirmé n’avoir eu encore aucune discussion avec Lionel Scaloni, le patron des champions du monde 1978 et 1986, mais seulement « avec des personnes proches de lui ». Il est aussi revenu sur le message qu’il avait laissé sur les réseaux sociaux lors de l’annonce de la dernière liste. Il avait exprimé sa frustration et il ne le regrette pas : « Je ne critique personne. La décision du sélectionneur, je la respecte, évidemment. Mais on peut avoir son opinion. C’est sûr qu’il y avait de la déception ». Pour garder espoir et continuer à s'accrocher, Benitez peut aussi se dire que Nery Pumpido, le dernier gardien argentin champion du monde, a attendu ses 26 printemps pour effectuer ses débuts internationaux.