Villas-Boas, un manque impossible à combler

Ce mercredi soir, l'Olympique de Marseille va tenter de se relancer du côté du stade Louis-II (21h05), contre l'AS Monaco en seizièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Privés de coupe d'Europe cette saison, les Phocéens seraient bien inspirés de réussir à aller au moins au bout de leur parcours dans cette compétition estampillée LFP, la dernière du nom, ou en Coupe de France. Après la correction reçue au Parc des Princes, en championnat, dimanche dernier (4-0), Dimitri Payet et ses coéquipiers se savent attendus au tournant par leurs supporters.

André Villas-Boas a donc sans doute activé tous les leviers possibles sur les derniers jours pour remobiliser son effectif et permettre de retrouver un peu de confiance, ce qui n'est pas chose aisée quand on n'a gagné que trois rencontres sur huit depuis le début du mois de septembre. Et cette mission apparaît sans doute encore plus complexe quand on manque de connaissances et d'expériences du football de très haut niveau. Car, faut-il le rappeler, le Portugais n'a jamais pratiqué la discipline en tant que professionnel. C'est d'abord son culot qui lui avait permis d'être adoubé par Bobby Robson au début des années 90, du côté du FC Porto, puis son travail qui lui a permis de se faire une réputation capable de le mener jusque sur les bancs de Tottenham ou Chelsea.

Carvalho, un rôle essentiel

Mais le foot de haut niveau, "AVB" ne le connaît que d'un seul côté de la barrière, contrairement aux Josep Guardiola, Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane, Ole Gunnar Solskjaer et autre Antonio Conte. Et c'est un handicap immuable, que le principal intéressé tente de combler grâce à ses collaborations. "André voulait que je l'épaule sur un point précis : il n'a pas été joueur pro, et il veut ressentir les sensations des joueurs, du vestiaire, la relation entre les joueurs et l'entraîneur, les ego, qui sont maintenant un peu plus difficiles à gérer", raconte donc Ricardo Carvalho dans les colonnes de L'Equipe, lui qui est le premier adjoint du coach phocéen et qui a évolué, crampons aux pieds, du côté de Chelsea, Tottenham, du Real Madrid, du FC Porto ou de l'AS Monaco.

A défaut de pouvoir combler cette lacune, et même s'il tente de se montrer aussi performant que possible en matière de management, André Villas-Boas a donc appris à s'entourer pour mieux cerner son groupe. Réussira-t-il enfin à imposer sa griffe à Marseille, comme il avait pu le faire à Porto avant d'échouer chez les Blues et chez les Spurs ? L'ex-défenseur central y croit, d'autant que son compatriote aurait appris de ses erreurs. "Ce que j'aime chez lui, c'est la façon dont il est animé par son travail, explique-t-il. Sa passion. Son investissement. Sa vision du foot. Les entraînements sont toujours intéressants". Pour l'heure, les joueurs de l'OM n'ont rien trouvé à redire à son mode de fonctionnement, en dépit de son parcours atypique.