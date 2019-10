Villas-Boas: "Si tu donnes ce penalty, tu le donnes aussi à Valère"

Sans chercher à polémiquer, André Villas-Boas est tout de même revenu dans les coulisses du stade de la Licorne sur le penalty accordé aux Amiénois juste avant la pause, pour une faute de Caleta-Car sur Guirassy dont avait été victime Germain lui aussi quelques minutes plus tôt mais sans coup de sifflet à la clef.

"L'arbitre a estimé qu’il y avait penalty… mais tu as eu la même chose sur Valère à la 16e minute. Je ne pense pas qu'il y avait penalty, mais si tu donnes ce penalty-là, tu le donnes aussi à Valère !" Pas question pour autant de trouver des excuses au revers de l’OM (3-1) – le deuxième cette saison, après une série de trois matches nuls en championnat.

"C’est une lourde défaite pour nous. Un coup dur. On a donné de la confiance à Amiens, qui a joué en contre-attaque et a bien défendu mais on s'est créé trop peu d'occasions pour revenir. On donne toujours le premier but et derrière, on doit remonter. On doit travailler davantage sur le plan défensif. […] Je dois trouver le bon équilibre mais on n’a pas eu de réussite non plus."