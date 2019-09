Villas-Boas: "Notre jeu fera la différence"

Sacré paradoxe. L’OM d’André Villas-Boas, en confiance après trois victoires de rang, a réalisé sa meilleure prestation collective lors de la venue de la solide équipe de Montpellier (1-1), samedi dernier. Mais les Phocéens se sont contentés d’un résultat nul (1-1) et ont surtout perdu Alvaro Gonzalez, victime d’une fracture du péroné, ainsi que Boubacar Kamara et Dimitri Payet, exclus lors d’une fin de match houleuse.

Le meneur de jeu des Phocéens ayant insulté M. Delerue, son absence prolongée va poser un sacré problème à la formation marseillaise, d’autant que Florian Thauvin, le joueur le plus décisif depuis trois ans, est indisponible jusqu’à Noël. Pour le déplacement à Dijon, mardi soir, en ouverture de la 7e journée de Ligue 1, Nemanja Radonjic devrait débuter sur l’aile gauche, pour accompagner Dario Benedetto et Valère Germain dans le secteur offensif.

Sauf que le jeune Serbe n’a évidemment pas le même profil, lui qui tente surtout de faire la différence ballon au pied. "Dimitri et Nemanja sont complètement différents. Dimitri rentre beaucoup dans l’axe et sait délivrer des ballons dans la profondeur. C’est pour ça qu’avec Dario, on multiplie les appels, Nemanja a fait une belle rentrée contre Montpellier", explique Germain, positionné à droite mais qui "rentre" au cœur du jeu pour permettre à Sarr de "prendre le couloir, comme a demandé le coach".

Le tour de Rongier ?

Ce sont donc les milieux de terrain qui devront faire encore plus le jeu, comme l’a réclamé l’entraîneur portugais: "Je pense au collectif maintenant, c’est notre jeu qui fera la différence. Des joueurs pour faire la dernière passe, comme Thauvin et Payet, ne sont pas là, ce sera plus difficile. On est en recherche. Avec des attaquants comme Valère et Benedetto, on doit en profiter. Ça va demander un peu plus à notre milieu, qu’il soit un peu plus créatif".

Justement, Maxime Lopez est en train de monter en puissance. Couvert par Kevin Strootman, il est clairement chargé de la relance de son équipe. A ses côtés, Morgan Sanson se projette davantage mais, si André Villas-Boas demande davantage de créativité, Valentin Rongier pourrait enfin être titularisé après deux entrées en jeu. Enfin, "AVB" a également rappelé qu’il comptait sur Saïf-Eddine Khaoui, également capable de bien servir ses coéquipiers.