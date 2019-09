Villas-Boas n'a pas aimé

C’est une statistique qui ne plaide évidemment pas en faveur d’André Villas-Boas. Avec 12 points au compteur après sept journées et malgré un calendrier somme toute favorable, l’Olympique de Marseille fait moins bien que lors des deux dernières saisons lorsque les Phocéens, emmenés alors par un Rudi Garcia très décrié, affichait 13 unités. Pourtant, le technicien portugais peut toujours compter sur le soutien du public marseillais, toujours sous le charme de l’ancien coach de Chelsea.

Les supporters olympiens ont sans doute été bien moins séduits par la prestation de l’OM, mardi, à Dijon. Certes privés de plusieurs cadres parmi lesquels Florian Thauvin, Dimitri Payet et Alvaro Gonzalez, les Phocéens ne se sont montrés que très rarement à leur avantage et peuvent même s’estimer heureux d’avoir ramené le point du match nul (0-0) tant les Dijonnais ont dominé les débats en fin de match.

Lucide, André Villas-Boas n’a d’ailleurs pas aimé ce qu’il a vu. "Nous n'avons pas bien joué au football aujourd'hui. Nous avons été trop lents, un peu nerveux aussi je pense. Nous avons perdu des ballons. Nous n'avons pas joué en confiance", a-t-il ainsi confié à l’issue de la rencontre dans des propos relayés par RMC Sport.

"Nous laissons deux points ici" André Villas-Boas

Et malgré les frayeurs éprouvées en fin de match, l’entraîneur marseillais ne voyait que le verre à moitié vide et les deux points abandonnés en Bourgogne chez la lanterne rouge de la Ligue 1. "Compte tenu des circonstances que nous avons connues avant la rencontre, on peut penser que ce point est un bon point, mais je ne pense pas. Nous laissons deux points ici, a-t-il regretté. Pour l'instant, au vu du classement de Dijon et des équipes qui ont gagné ici, normalement nous devons gagner. Mais c'était un match très difficile pour nous."

Et le son de cloche était le même chez son capitaine. "Ce n'est pas un bon point. Ils nous ont mis en difficulté. C'est sûr qu'on se contente de ce point à la fin, par rapport à la physionomie du match, a en effet abondé Steve Mandanda. Mais on doit gagner pour être en haut au classement."

André Villas-Boas : "Ils nous ont mis en difficulté"